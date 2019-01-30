Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт красно-зеленых. Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до лета 2021 года.

⚡️ Миранчук, Миронов, Куликов и Дорофеев продлили соглашения с "Локомотивом"!



Все подробности 👇🏼https://t.co/RH9gU4d4yU pic.twitter.com/vRjfnghSXm – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 января 2019 г.

Кроме того, "Локомотив" продлил контракты с хавбеками Алексеем Мироновым, Даниилом Куликовым и Никитой Дорофеевым.

Миранчук выступает за "Локомотив" с 2013 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России в сезоне-2017/18.

В текущем сезоне Миранчук провел 18 матчей за "Локомотив", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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