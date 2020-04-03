РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Антон Миранчук показал, как поддерживает форму на карантине

17:49
Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив»
Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал фото занятий на велотренажере. Хавбек находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

Опрос

проголосовало: 17293
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир