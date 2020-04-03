Антон Миранчук показал, как поддерживает форму на карантине

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал фото занятий на велотренажере. Хавбек находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Всем привет от брата! ??



Антон Миранчук активно поддерживает форму и продолжает тренировки дома ??#StayHomeStayLoko ? pic.twitter.com/ZcPq8pCETH — «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 3, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.