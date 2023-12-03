Антон Миранчук — о возможном продлении контракта с «Локомотивом»: «Время покажет»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о своем контракте, который истекает летом 2024 года.

— Что с твоим контрактом?

— У меня есть контракт до лета 2024 года. Переговоры начнутся в декабре? Не знаю. У меня есть матч, стараюсь об этом думать.

— Хочешь остаться в клубе?

— Время покажет, — сказал Миранчук.

Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.