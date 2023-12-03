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Сегодня, 20:30

Булыкин поделился мнением о причинах неудач «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о неудачах «Сочи» в текущем сезоне РПЛ.

«Команда неплохая, она могла бы играть лучше в этом сезоне. Но они попали в тяжелую ситуацию, из которой трудно выбираться, когда ничего не получается, много поражений. И, конечно, сыграли роль проблемы в обороне», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

3 декабря «Сочи» объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера. За 17 туров РПЛ команда набрала 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. После увольнения Точилина исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/03/21842719.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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