Булыкин поделился мнением о причинах неудач «Сочи»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о неудачах «Сочи» в текущем сезоне РПЛ.

«Команда неплохая, она могла бы играть лучше в этом сезоне. Но они попали в тяжелую ситуацию, из которой трудно выбираться, когда ничего не получается, много поражений. И, конечно, сыграли роль проблемы в обороне», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

3 декабря «Сочи» объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера. За 17 туров РПЛ команда набрала 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. После увольнения Точилина исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.