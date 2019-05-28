Антон Лисин: "К полноценной работе в "Спартаке" приступлю 17 июня"

Антон Лисин в беседе с журналистами подтвердил назначение главой департамента по связям с общественностью в "Спартаке". Ранее он занимал аналогичную должность в оргкомитетах ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

– Вступаю в должность с 17 июня, – сказал Лисин. – До этого буду консультировать, а также работать в оргкомитете Евро-2020. С 17 июня полноценно начинаю работу в "Спартаке", совмещать, конечно, не буду.

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