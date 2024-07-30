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Антич рассказал, что будет следить за «Пари НН» из-за Илича

Алина Савинова
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Защитник «Партизана» Никола Антич заявил, что будет следить за выступлениями «Пари НН» и «Химок» в РПЛ.

«Сейчас буду следить и за «Пари НН», потому что клуб тренирует легенда «Партизана» Саша Илич. Надеюсь, что у него все получится. Еще к ним приехал Огнен Ожегович, с которым я много времени провел вместе. Естественно, что за «Химками» буду следить, ведь это мой бывший клуб», — цитирует Антича Metaratings.ru.

Саша Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. На старте сезона нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч команда проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Нижний Новгород
Никола Антич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
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