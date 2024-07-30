Антич рассказал, что будет следить за «Пари НН» из-за Илича

Защитник «Партизана» Никола Антич заявил, что будет следить за выступлениями «Пари НН» и «Химок» в РПЛ.

«Сейчас буду следить и за «Пари НН», потому что клуб тренирует легенда «Партизана» Саша Илич. Надеюсь, что у него все получится. Еще к ним приехал Огнен Ожегович, с которым я много времени провел вместе. Естественно, что за «Химками» буду следить, ведь это мой бывший клуб», — цитирует Антича Metaratings.ru.

Саша Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. На старте сезона нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч команда проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.