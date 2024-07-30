Защитник «Родины»: «Хочется, чтобы «Спартак» составил конкуренцию «Зениту»

Правый защитник «Родины» Артем Сокол прокомментировал конкуренцию в новом сезоне РПЛ.

«Хочется, чтобы «Спартак» себя хорошо показывал в чемпионате. Все-таки для меня это родная команда, жду от всех игроков феерии. Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию «Зениту». Кто бы что ни говорил, «Спартак» — народная команда и болельщиков больше всего у красно-белых, и они ждут результат», — приводит слова Сокола Legalbet.

В первом туре красно-белые уступили в гостях «Оренбургу» (0:2). Далее команда Деяна Станковича обыграла на выезде «Химки» (3:1).

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в первом туре группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет 31 июля.