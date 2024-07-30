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Шалимов — о возможном переходе Чалова в ПАОК: «Он заслуживает большего»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о вероятном переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.

«Что касается перехода Чалова в ПАОК, то тут надо понять, что движет Федором — желание жить в Европе или еврокубки. На мой взгляд, в ситуации с еврокубками ПАОК — не самый лучший выбор, Чалов заслуживает большего», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Ранее греческий журналист Антонис Цакалаес в своих соцсетях поделился фото формы ПАОКа с фамилией Чалова и девятым игровым номером.

По информации «СЭ», футболист ЦСКА в среду, 31 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в ПАОК.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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