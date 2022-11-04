Тихонов: «Зенит» является фаворитом матча с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

«Конечно, явный фаворит здесь «Зенит». Мы знаем, как он играет дома. Да, у «Ахмата» есть характер, команда всегда борется, старается играть высоко, в атакующий футбол, но питерцы играют дома и находятся в превосходной форме. Грозненцам будет очень тяжело», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

5 ноября в 16-м туре РПЛ лидирующий в таблице «Зенит» сыграет дома с «Ахматом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.