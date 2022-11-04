Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

ЦСКА рассматривает несколько предложений по Эджуке и Сигурдссону

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

ЦСКА рассматривает несколько поступивших запросов по нападающему Чидеру Эджуке и полузащитнику Арнору Сигурдссону. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Летом пресс-служба официального сайта ЦСКА сообщила о том, что игроки воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракт с армейцами до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке. Контракты обоих футболистов с московским клубом истекают летом 2024 года.

Эджуке в текущем сезоне выступает в составе «Герты». Он провел 13 матчей за немецкий клуб, в которых сделал 3 результативные передачи.

Сигурдссон вернулся в «Норчепинг», за который выступал до перехода в ЦСКА. Он сыграл в десяти матчах чемпионата Швеции. На его счету 5 забитых голов и 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-rassmatrivaet-predlozheniya-po-edzhuke-i-sigurdssonu-1404105/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Президент Ирана ответил на слова Байдена об освобождении страны
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Зенит» является фаворитом матча с «Ахматом»

Мостовой — о Бакаеве в «Зените»: «Он не ошибся, а получил шанс стать чемпионом России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости