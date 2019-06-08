Андрей Тихонов ответил на вопросы о "Спартаке", Промесе и Глушакове

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал последние события в московском клубе.

– Как относитесь к возможному возвращению в "Спартак" Промеса?

– Для президента клуба вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы жест со стороны Федуна, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас.

– Еще бы Карреру вернул...

– Подождите, я не говорю про тренера. Тренер – это совсем иное, я не имею права подобное обсуждать. Я работал с Кононовым, и знаю, как он работает. Часть футболистов, которые у него были в "Краснодаре", ничем не уступали, а то и превосходили нынешних футболистов "Спартака". Ему нужно время на адаптацию.

– Тем не менее, болельщики ждут с опаской ближайшего сезона.

– Они всегда ждут с опаской, потому что от "Спартака" всегда ждут высоких мест. Какой бы тренер ни пришел, его позиция всегда будет расстрельной.

– Как можете с Глушаковым ситуацию прокомментировать? Вы смотрите за ситуацией со стороны...

– Вот поэтому я и смотрю со стороны. Если бы я был внутри, я бы понимал, что происходило в его ситуации с Каррерой. Я не смотрю его какие-то жизненные моменты. Не думаю, что болельщики рассматривают ситуации, которые есть у него за пределами поля. Они смотрят ситуацию на поле и на ситуацию в команде. Если бы он заканчивал сезон так же, как и тот, чемпионский, никаких проблем не было бы.

– "Спартаку" ставят адекватные задачи в ближайшем сезоне, как вы считаете?

– Знаете, когда-то Аленичеву поставили большие задачи – выиграть первые 7 игр, выйти в Лигу Европы, это сразу означало: "Тренер, спасибо, и до свидания". Это было невозможно сразу! И ставить Кононову такие задачи – это говорит о том, что они думают. Конечно, "Спартак" и Кубок России должен выигрывать, и в Лигу чемпионов попадать. Для тренера это тяжелая ситуация. Чтобы ставить серьезные задачи, нужно нормально комплектовать команду, нужно возвращать Промеса, и нужно покупать еще 2-3 футболиста. С теми футболистами, которые есть сейчас, эти задачи невыполнимые. (Александр Рогулев)

Напомним, в минувшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге.

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