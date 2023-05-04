Тихонов — о Дуарте: «Если ты был капитаном в 23 года, должны быть качества. Пока я этого не вижу»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Средний игрок. Если ты был в прошлой команде, откуда тебя брали, капитаном в 23 года — у тебя должны быть качества, за что тебе дали эту повязку. Пока я этого не вижу. Адаптация? Если ты там звезда, капитан — прояви лидерские качества. Адаптация — это футбол. Но если ты совершаешь обычные ошибки... Это немного другое», — сказал Тихонов «СЭ».

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел 5 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»