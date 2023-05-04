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Экс-наставник ЦСКА Костылев: «Сейчас самое время заменить легионеров нашими игроками»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев объяснил, почему недоволен текущим положением дел в российском футболе.

«Сейчас у нас не футбол, а неразбериха! Куча легионеров в отечественном спорте! Сейчас самое время заменить их нашими игроками. Видимо, у людей, которые руководят нашим футболом, другие мысли на этот счет. В конце 80-х все развалили, все продали. Еще тогда стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Во времена СССР я выступал с главным докладом в УЕФА, сейчас нас оттуда выгнали. Сейчас у нас в футболе полный бардак, тренеры платят за свои лицензии. Своим не дают работать, всех везут из-за границы.

У нас до сих пор не прижился скоростной футбол. Игроки не умеют быстро думать на поле! Кто у нас играет на топ-чемпионатах на ведущих ролях? Нет там никого. На багаже Советского Союза куча игроков уехали выступать в лучшие лиги мира на ключевые роли, сейчас такого нет», — цитирует экс-тренера армейцев «Евро футбол».

Костылев возглавлял ЦСКА в периоды с 1992 по 2001 год.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005110544_kostyilev_u_nas_ne_futbol_a_nerazberiha
Футбол
РПЛ
Геннадий Костылев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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