Экс-наставник ЦСКА Костылев: «Сейчас самое время заменить легионеров нашими игроками»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев объяснил, почему недоволен текущим положением дел в российском футболе.

«Сейчас у нас не футбол, а неразбериха! Куча легионеров в отечественном спорте! Сейчас самое время заменить их нашими игроками. Видимо, у людей, которые руководят нашим футболом, другие мысли на этот счет. В конце 80-х все развалили, все продали. Еще тогда стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Во времена СССР я выступал с главным докладом в УЕФА, сейчас нас оттуда выгнали. Сейчас у нас в футболе полный бардак, тренеры платят за свои лицензии. Своим не дают работать, всех везут из-за границы.

У нас до сих пор не прижился скоростной футбол. Игроки не умеют быстро думать на поле! Кто у нас играет на топ-чемпионатах на ведущих ролях? Нет там никого. На багаже Советского Союза куча игроков уехали выступать в лучшие лиги мира на ключевые роли, сейчас такого нет», — цитирует экс-тренера армейцев «Евро футбол».

Костылев возглавлял ЦСКА в периоды с 1992 по 2001 год.