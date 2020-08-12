Андрей Тихонов: «Не думаю, что против «Спартака» заговор. Но происходят странные вещи»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов на пресс-конференции высказался насчет того, есть ли против «Спартака» заговор.

-Нет ощущения, что заговор. Просто черная полоса. Но происходят какие-то очень странные вещи, — сказал Тихонов. (Илья Андреев)