Андрей Тихонов: «Не думаю, что против «Спартака» заговор. Но происходят странные вещи»
11:46
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов на пресс-конференции высказался насчет того, есть ли против «Спартака» заговор.
-Нет ощущения, что заговор. Просто черная полоса. Но происходят какие-то очень странные вещи, — сказал Тихонов. (Илья Андреев)
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