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Андрей Талалаев покидает «Крылья Советов»

19:40
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
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Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб, сообщает сайт самарцев.

Он известил об этом руководство самарского клуба. Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику.

В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

— Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за 6 туров до окончания чемпионата, — сказал Талалаев. — Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к «Крыльям» людей. «Крылья» однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон. Хочу пожелать всем удачи.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18171

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