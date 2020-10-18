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Андрей Талалаев: «Когда нападающий из пяти моментов не забивает ни один, он должен себе задать вопрос»

21:24
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Ростова» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ выразил недовольство реализацией моментов (0:3). В первом тайме при счете 0:1 Георгий Мелкадзе не забил пенальти.

— Не принято публично критиковать игроков, но когда нападающий из пяти моментов ни один не забивает, то он должен задать себе вопрос. И мы ему можем задать вопрос.

Похожая ситуация была с ЦСКА: 0:1 весь матч проигрываем, даем в концовке шанс своим и все так заканчивается. Сценарий опять такой же: проигрываем 0:3, а лучший игрок — вратарь соперника. Надо работать над завершением. У нас уже три футболиста не забивали пенальти. Видимо, тренер неправильно их выбирает.

Ростов — Ахмат

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