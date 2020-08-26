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Андрей Талалаев: «Ахмату» повезло, не стоит переоценивать эту победу над «Локо»

21:18
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

— Мы многие серии прерываем, и очень рад, что эта закончилась, — заявил Талалаев. — Первый тайм «Ахмат» сыграл на оценку «хорошо», второй получился очень нервным из-за наших ошибок. Будем избавляться от ненужных потерь, ошибок и красных карточек.

— Ваше мнение по пенальти и предупреждении Бериши?

— Извините, обратитесь к судьям. По поводу футбола готов вам ответить.

— Почему вы провели обратную замену Мелкадзе?

— Это было планово, и он знал об этом. Георгий сыграл 30 минут, 40 минут сегодня. Мы подготавливаем игрока, который пропустил подготовительный период, и даем столько игровой практики, чтобы не было риска травмы.

— Владимир Ильин поучаствовал сегодня во всех трех голах «Ахмата» и ярко проявил себя в этом чемпионате. Достоин вызова в сборную?

— Прерогатива решать, кто достоин, принадлежит тренерскому штабу сборной. С тем, что Тимофеев, Ильин, Семенов очень здорово смотрятся сейчас, мало кто будет спорить.

— Как изменился «Локомотив»?

— Прежде всего, у него было на один день меньше на подготовку и потерял системообразующих игроков — Баринова и Алексея Миранчука. Нам повезло, и не стоит переоценивать эту победу. Это победа духа с точки зрения именно трех очков, но есть большая доля везения, что соперник был не в оптимально составе. (Евгений Белоусов)

Локомотив — Ахмат

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