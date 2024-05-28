Синицын — о «Краснодаре»: «Обидно лидировать большую часть чемпионата и занять второе место»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о месте команды в РПЛ по итогам сезона.

«Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в последнем туре и финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Неоднозначный итог сезона для «Краснодара», обидно лидировать большую часть чемпионата и по итогу занять второе место. Это тоже можно расценивать как достижение, лучший результат в истории клуба. Сложный получился сезон: тренерские перипетии, упущенные шансы», — цитирует Синицына Metaratings.