Андрей Мостовой — о промахе Кузяева с пенальти: «Может, шарф спартаковский увидел на трибунах»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о промахе Далера Кузяева с пенальти в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН».

— Ты сегодня отдал голевой пас и тебя сразу заменили. Не жалеешь о том, что сделал?

— Со «Спартаком» меня тоже заменили, когда гол забил, поэтому уже привык. Зато следующую игру, наверное, буду играть опять. Надеюсь, это так работает.

— Почему Кузяев не забил пенальти?

— Я сам очень сильно удивлен и расстроился, потому что он очень хороший пенальтист. Всегда по вратарю бьет, а получилась неполная концентрация на ударе, и вратарь переиграл.

— Может, он на трибуне в кого-то хотел попасть?

— Вроде, те, кто к нему приехали, на центральной трибуне стояли. Может, шарф спартаковский увидел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.