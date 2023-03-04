Дзюба оформил шестой хет-трик в чемпионате России. Ни у кого нет больше четырех
В гостевом матче против «Ростова» (3:1) Артем Дзюба, вернувшийся в чемпионате России после недолгого выступления в Турции, отметился новым историческим достижением.
Новичок «Локомотива» в шестой раз в карьере забил более двух голов в игре высшего дивизиона. Причем «Ростов» уже во второй раз пострадал от Артема, по одному хет-трику он делал в матчах с «Томью», «Уфой» и «Нижним Новгородом», а с «Тамбовом» и вовсе соорудил покер.
Хет-трики Артема Дзюбы в чемпионатах России
|
Дата
|
Команда Дзюбы
|
Матч
|
Голы
|
27.07.2013
|
Ростов
|
Томь (д) — 3:0
|
4' (1:0), 65' (2:0), 84' (3:0)
|
19.10.2019
|
Зенит
|
Ростов (д) — 6:1
|
14' (1:0), 20' (2:0), 80' (5:0)
|
26.09.2020
|
Зенит
|
Уфа (д) — 6:0
|
32' (2:0), 72' (4:0), 88' (5:0)
|
16.05.2021
|
Зенит
|
Тамбов (г) — 5:1
|
11' (1:0), 55' (2:1), 72' (3:1), 74' (4:1)
|
19.11.2021
|
Зенит
|
Нижний Новгород (д) — 5:1
|
34' (2:0), 45+2' (3:1), 60' (4:1)
|
04.03.2023
|
Локомотив
|
Ростов (г) — 3:1
|
33' (1:0), 64' (2:0), 64' (3:0)
Дзюба стал вторым футболистом после легенды ростовского футбола Дмитрия Кириченко, кому удалось сделать хет-трики за три разные команды. Артем отличался за «Ростов», «Зенит» и «Локомотив», Дмитрий — за «Ростсельмаш», ЦСКА и «Москву». Кириченко с четырьмя хет-триками делит второе место в истории с Олегом Гариным, Вагнером Лав, Александром Кержаковым и Саломоном Рондоном.
Лидеры по хет-трикам в чемпионатах России
|
Игрок
|
Команды*
|
Хет-трики
|
Соперники
|
Артем Дзюба
|
Ростов, Зенит, Локомотив
|
6
|
Томь (д) — 3:0, Ростов (д) — 6:1, Уфа (д) — 6:0, Тамбов** (г) — 5:1, Нижний Новгород (д) — 5:1, Ростов (г) — 3:1
|
Олег Гарин
|
Локомотив
|
4
|
Жемчужина (г) — 3:1, Динамо-Газовик (д) — 7:0, Торпедо (д) — 8:0, Спартак-Алания (д) — 4:1
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва
|
4
|
Крылья Советов (г) — 3:0, Торпедо-ЗИЛ (д) — 4:0, Ростсельмаш (д) — 5:1, Томь (д) — 4:1
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
4
|
Луч-Энергия (г) — 4:0, Спартак (г) — 5:1, Рубин (д) — 4:0, Москва (д) — 4:1
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
4
|
Уралан (г) — 3:3, Уралан (д) — 5:1, Сатурн (д) — 6:1, Краснодар (д) — 5:0
|
Саломон Рондон
|
Рубин, Зенит
|
4
|
Урал (г) — 3:0, Рубин (д) — 6:2, Ростов (г) — 5:0, Урал (д) — 3:0
* Команды, за которые делали хет-трики.
** Оформил покер.
Кроме того, Артем вошел в тройку самых пожилых авторов хет-триков в истории чемпионата России. В день матча с «Ростовом» форварду «Локомотива» исполнилось 34 года и 194 дня. В более солидном возрасте по три гола забивали Спартак Гогниев из «Урала» и Сергей Наталушко из «Сатурна».
Самые старые хет-трики чемпионатов России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
17.04.1999
|
Сергей Наталушко
|
Сатурн
|
Жемчужина — 3:0 (д)
|
38 лет 216 дней
|
12.03.2016
|
Спартак Гогниев
|
Урал
|
Анжи — 4:2 (д)
|
35 лет 53 дня
|
04.03.2023
|
Артем Дзюба
|
Локомотив
|
Ростов (г) — 3:1
|
34 года 194 дня
|
16.09.2013
|
Андрей Воронин
|
Динамо
|
Урал — 4:1 (д)
|
34 года 59 дней
|
19.11.2021
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Нижний Новгород (д) — 5:1
|
33 года 89 дней
|
12.08.1993
|
Сергей Наталушко
|
Текстильщик
|
ЦСКА — 3:0 (д)
|
32 года 333 дня
|
16.05.2021
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Тамбов (г) — 5:1
|
32 года 267 дней
|
01.07.1998
|
Сергей Герасимец
|
Зенит
|
Тюмень — 5:0 (д)
|
32 года 261 день
|
23.04.2006
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
Рубин — 4:4 (д)
|
32 года 70 дней
|
26.09.2020
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Уфа (д) — 5:0
|
32 года 35 дней
В снайперском списке высшего дивизиона Дзюба упрочил лидерство, первым в истории пройдя отсечку в 150 голов. На счету Артема 151 точный удар, у Олега Веретенникова — 143, у Александра Кержакова — 139.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
391
|
151
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
289
|
101
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2