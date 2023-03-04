Дзюба оформил шестой хет-трик в чемпионате России. Ни у кого нет больше четырех

В гостевом матче против «Ростова» (3:1) Артем Дзюба, вернувшийся в чемпионате России после недолгого выступления в Турции, отметился новым историческим достижением.

Новичок «Локомотива» в шестой раз в карьере забил более двух голов в игре высшего дивизиона. Причем «Ростов» уже во второй раз пострадал от Артема, по одному хет-трику он делал в матчах с «Томью», «Уфой» и «Нижним Новгородом», а с «Тамбовом» и вовсе соорудил покер.

Хет-трики Артема Дзюбы в чемпионатах России

Дата Команда Дзюбы Матч Голы 27.07.2013 Ростов Томь (д) — 3:0 4' (1:0), 65' (2:0), 84' (3:0) 19.10.2019 Зенит Ростов (д) — 6:1 14' (1:0), 20' (2:0), 80' (5:0) 26.09.2020 Зенит Уфа (д) — 6:0 32' (2:0), 72' (4:0), 88' (5:0) 16.05.2021 Зенит Тамбов (г) — 5:1 11' (1:0), 55' (2:1), 72' (3:1), 74' (4:1) 19.11.2021 Зенит Нижний Новгород (д) — 5:1 34' (2:0), 45+2' (3:1), 60' (4:1) 04.03.2023 Локомотив Ростов (г) — 3:1 33' (1:0), 64' (2:0), 64' (3:0)

Дзюба стал вторым футболистом после легенды ростовского футбола Дмитрия Кириченко, кому удалось сделать хет-трики за три разные команды. Артем отличался за «Ростов», «Зенит» и «Локомотив», Дмитрий — за «Ростсельмаш», ЦСКА и «Москву». Кириченко с четырьмя хет-триками делит второе место в истории с Олегом Гариным, Вагнером Лав, Александром Кержаковым и Саломоном Рондоном.

Лидеры по хет-трикам в чемпионатах России

Игрок Команды* Хет-трики Соперники Артем Дзюба Ростов, Зенит, Локомотив 6 Томь (д) — 3:0, Ростов (д) — 6:1, Уфа (д) — 6:0, Тамбов** (г) — 5:1, Нижний Новгород (д) — 5:1, Ростов (г) — 3:1 Олег Гарин Локомотив 4 Жемчужина (г) — 3:1, Динамо-Газовик (д) — 7:0, Торпедо (д) — 8:0, Спартак-Алания (д) — 4:1 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва 4 Крылья Советов (г) — 3:0, Торпедо-ЗИЛ (д) — 4:0, Ростсельмаш (д) — 5:1, Томь (д) — 4:1 Вагнер Лав ЦСКА 4 Луч-Энергия (г) — 4:0, Спартак (г) — 5:1, Рубин (д) — 4:0, Москва (д) — 4:1 Александр Кержаков Зенит 4 Уралан (г) — 3:3, Уралан (д) — 5:1, Сатурн (д) — 6:1, Краснодар (д) — 5:0 Саломон Рондон Рубин, Зенит 4 Урал (г) — 3:0, Рубин (д) — 6:2, Ростов (г) — 5:0, Урал (д) — 3:0

* Команды, за которые делали хет-трики.

** Оформил покер.

Кроме того, Артем вошел в тройку самых пожилых авторов хет-триков в истории чемпионата России. В день матча с «Ростовом» форварду «Локомотива» исполнилось 34 года и 194 дня. В более солидном возрасте по три гола забивали Спартак Гогниев из «Урала» и Сергей Наталушко из «Сатурна».

Самые старые хет-трики чемпионатов России

Дата Игрок Клуб Матч Возраст 17.04.1999 Сергей Наталушко Сатурн Жемчужина — 3:0 (д) 38 лет 216 дней 12.03.2016 Спартак Гогниев Урал Анжи — 4:2 (д) 35 лет 53 дня 04.03.2023 Артем Дзюба Локомотив Ростов (г) — 3:1 34 года 194 дня 16.09.2013 Андрей Воронин Динамо Урал — 4:1 (д) 34 года 59 дней 19.11.2021 Артем Дзюба Зенит Нижний Новгород (д) — 5:1 33 года 89 дней 12.08.1993 Сергей Наталушко Текстильщик ЦСКА — 3:0 (д) 32 года 333 дня 16.05.2021 Артем Дзюба Зенит Тамбов (г) — 5:1 32 года 267 дней 01.07.1998 Сергей Герасимец Зенит Тюмень — 5:0 (д) 32 года 261 день 23.04.2006 Дмитрий Лоськов Локомотив Рубин — 4:4 (д) 32 года 70 дней 26.09.2020 Артем Дзюба Зенит Уфа (д) — 5:0 32 года 35 дней

В снайперском списке высшего дивизиона Дзюба упрочил лидерство, первым в истории пройдя отсечку в 150 голов. На счету Артема 151 точный удар, у Олега Веретенникова — 143, у Александра Кержакова — 139.

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