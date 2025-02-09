Андрей Мостовой — об уходе Клаудиньо из «Зенита»: «Последний год он был не прям супер»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, ослабит ли команду уход Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что все нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был. Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции», — приводит слова Мостового ТАСС.

«Зенит» 22 февраля объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». 27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.