Аршавин считает, что Россию не вернут на международные турниры до 2028 года

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что российских спортсменов массово не допустят на международные турниры до 2028 года

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят. Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все», — цитирует Аршавина ТАСС.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.