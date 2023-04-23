Кобелев — о поражении «Динамо»: «Нужно искать причину, почему игроки регрессируют»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал для «СЭ» поражение команды в 24-м туре РПЛ от «Зенита» (1:3).

«Игра складывается из эпизодов. В первом тайме «Динамо» ни в чем не уступало «Зениту». Была равная игра. Но пенальти был необязательным и был следствием грубой ошибки в обороне. Во втором тайме «Зенит» спокойно контролировал игру и искал ошибки соперника, чем успешно они пользовались. Нужно искать причину, почему игроки «Динамо» регрессируют и не показывают тот футбол, который был в прошлом году», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков за 24 тура. ЦСКА опережает бело-голубых на 5 очков, имея один матч в запасе.