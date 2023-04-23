«Урал» — «Ростов»: смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов». Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 12.00 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46-ю очками, а «Урал» располагается на 11-й строчке и имеет в своем активе 25 очков.

Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».