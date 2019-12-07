Экс-футболист «Зенита» и бывший главный тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» отметил, что проблемой чемпионата России являются низкие скорости и интенсивность.

— На последнем совещании в РФС руководителям клубов показали показатели по интенсивности игроков на поле... Конечно, темп и скорости в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на уровне сборных выше, чем в РПЛ, — отметил Кобелев. — И сегодняшняя игра «Зенита» против «Динамо» это отчетливо показала. Питерцы действовали явно не на пределе своих возможностей — в итоге крупно победили. И это проблема всего нашего чемпионата. В премьер-лиге и скорости низкие, и интенсивности вообще никакой нет... То есть человек может все делать довольно быстро только в первые 15-20 минут матча, а после это куда-то пропадает...

— О чем это говорит?

— О качестве чемпионата.

— Которое не растет?

— Совершенно верно. И происходит это по одной простой причине. За границей идет отбор футболистов, а у нас набор... Многие игроки могут обижаться на такую фразу, но это на самом деле правда. (Виталий Айрапетов)

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