Андрей Кобелев: «Почему соперники «Зенита» дают Ракицкому начинать атаки?!»

Экс-футболист «Зенита» и бывший главный тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» признался, что удивлен тем, как соперники сине-бело-голубых играют против защитника Ярослава Ракицкого, который начинает атаки.

— В каком компоненте игры, в какой линии «просело» «Динамо»? К кому возникают наибольшие вопросы?

— Мне бы не хотелось переходить на личности. Это дело тренерского штаба разобрать индивидуальную игру каждого футболиста. Просто было видно, что «Зенит» играл не на полную катушку, без интенсивности.

— И даже этого хватило для крупной победы?

— «Динамо», пропустив мяч, по идее должно было прессинговать, больше атаковать, участвовать в отборе. А получилось так, что гости отошли на свою половину поля и закрылись... Это удивило.

Вообще, для меня остается загадкой, почему многие российские команды не пытаются закрыть Ракицкого?! Ведь украинский защитник 99,9 процента передач вперед выполняет правильно и своевременно. Но все почему-то дают ему начинать атаки «Зенита». Очень странно... В итоге любой длинный пас Ракицого создает для соперников серьезные проблемы. Имея таких форвардов, как Азмун и Дзюба, «Зенит», может быть, где-то даже примитивно, но эффективно делает результат. (Виталий Айрапетов)

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