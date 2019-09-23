Андрей Кобелев: «Это «Динамо» на один-два сезона»

Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказал мнение, что москвичи поправят свое положение. Команда Дмитрия Хохлова с 10 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

— Не тревожно, — отметил Кобелев. — Все будет нормально. Однако уже очень много очков потеряно. И самое главное — непонятна логика покупок. Большинство новичков уже в возрасте. В этом сезоне бело-голубые уже вряд ли залезут в шестерку. Это команда на один-два сезона. Что они будут потом делать с 30-летними футболистами? Большой вопрос... Хочется услышать комментарии от руководства.

Андрей Кобелев: ««Динамо» выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком»