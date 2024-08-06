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Масалитин: «В этом сезоне «Локомотиву» будет тяжело бороться за чемпионство с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал старт "Локомотива" в сезоне-2024/25 в чемпионате России.

«Локомотив» ослаблен. Ушtл один из лидеров – Глушенков. Есть проблемы в средней линии, нападении и сзади. Надо усиливаться. В этом сезоне «Локомотиву» будет тяжело бороться за чемпионство с «Зенитом». Они среди тех команд, которые будут разыгрывать 3-6 места. У «Локомотива» проблемы с финансами, что упирается в трансферы. Покупок хороших не будет, поэтому идtт обращение к своей академии, отсюда и всплывают Батраков, Раков. Плохо это или хорошо – другой вопрос», – цитирует Legalbet Масалитина.

После трех туров "Локомотив" с 6 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует, одержав три победы.

 

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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Педро

Педро

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 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

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Локомотив

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И К Ж
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