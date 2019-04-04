Андрей Федун: "Регулярный выход "Спартака" в четвертьфинал Лиги чемпионов по эмоциям был бы сравним с чемпионством"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун ответил на вопрос, какой результат в Лиге чемпионов мог бы подарить ему такие же эмоции, как чемпионство.

– Понятно, что болельщики "Спартака" были счастливы после первого золота за 16 лет, а руководство – еще больше. Но какой результат в Лиге чемпионов принес бы вам такие же эмоции? Полуфинал?

– Не единичный выход в эту стадию, а регулярные попадания в четвертьфинал.

– А-ля "Лион" начала 2000-х?

– Да. И тогда могут возникнуть спонсоры, готовые вложиться, и появится возможность появления команды, которая может совершить прорыв. Один раз добраться до полуфинала – подобные чудеса бывают. Сейчас редко, к сожалению, но случаются. Такой уровень футбола, что даже "ПСЖ" вылетает на стадии 1/8 финала: чуть-чуть расслабленными вышли дома против "МЮ" – и все.

Выиграть Лигу чемпионов – мечта любого футбольного человека. Но надо отдавать себе отчет в том, что если бюджет "Спартака" – третий-четвертый в РПЛ, то каждый сезон даже в России нужно для завоевания золота прыгать выше головы. Деньги сейчас расслоили спорт. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна - здесь