Андрей Ещенко: «Тедеско сказал, что я красивый? Ну, он тоже неплох»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на комплимент от главного тренера команды, Доменико Тедеско.

— Вы с главным тренером «Спартака» — ровесники, но по факту он — начальник. Как это сказывается на восприятии, или это не имеет никакого значения? — вопрос Ещенко.

— Во-первых, он — тренер, какая разница, какого он возраста? — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». - В быту мы все общаемся, он — очень общительный, хорошо знает русский язык. Может напихать, где надо, эмоционально высказать. Вообще нет никаких проблем.

­- Он сказал «Почему ты такой красивый» потому, что вы одногодки?

— (смеется) Ну, он тоже неплох.