Дан Глейзер перешел из «Пари НН» в «Кайрат»

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер покинул клуб, сообщает пресс-служба нижегородцев.

28-летний израильтянин перешел в казахстанский «Кайрат».

Глейзер выступал за «Пари НН» с лета прошлого года. Он провел за команду 15 матчей, отличившись одной голевой передачей.

После 18 туров нижегородцы с 16 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.