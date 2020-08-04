РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Андрей Аршавин: «Зенит» должен быть заинтересован в том, чтобы играли молодые. Даже в ущерб результату»

22:35
Теги:

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о стратегии клуба в отношении молодых игроков.

«От ошибок никто не застрахован, — цитируют Аршавина «РИА Новости». — Скорее всего, они будут и у меня. Сам клуб должен быть заинтересован в том, чтобы тренер ставил в состав молодых и талантливых футболистов. Иногда даже в ущерб результату. Должны быть какие-то компромиссы и посыл от руководства клуба, что есть заинтересованность в появлении своих воспитанников в основе».

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.

Также он работал советником генерального директора по молодежному футболу. 39-летний экс-футболист трижды выиграл с «Зенитом» чемпионат России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200803/1575327511.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10473
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир