Андрей Аршавин: «Зенит» должен быть заинтересован в том, чтобы играли молодые. Даже в ущерб результату»

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о стратегии клуба в отношении молодых игроков.

«От ошибок никто не застрахован, — цитируют Аршавина «РИА Новости». — Скорее всего, они будут и у меня. Сам клуб должен быть заинтересован в том, чтобы тренер ставил в состав молодых и талантливых футболистов. Иногда даже в ущерб результату. Должны быть какие-то компромиссы и посыл от руководства клуба, что есть заинтересованность в появлении своих воспитанников в основе».

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.

Также он работал советником генерального директора по молодежному футболу. 39-летний экс-футболист трижды выиграл с «Зенитом» чемпионат России, стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.