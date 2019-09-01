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Андрей Аршавин: «ВАР — самый крутой эпизод»

21:10
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин признался, что его не впечатлил матч 8-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Второй тайм скучный, первый не особо впечатлил. Сегодня даже обсуждать нечего, ВАР — самый крутой эпизод, — приводит слова Аршавина «Матч Премьер».

«Спартак» нанес 20 ударов, но только 3 - в створ. Не помню, чтобы «Спартак» создал какие-то моменты.

«Зенит» очень низко сидел. «Спартак» играл очень узко, что облегчило игру соперника. Меньше бегать надо было.

Дзюба? Мне кажется, он не в самой лучшей физической форме. Свежести ему не хватает».

Спартак — Зенит

 

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