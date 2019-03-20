Андрей Аршавин: "Чемпионат России поинтересней, чем во Франции, Италии или Германии"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью "Известиям" признался, что считает чемпионат России интереснее, чем в Германии, Франции или Италии, где есть явный фаворит.

– После ничьей с "Зенитом" в прошлом туре "Спартак" выбыл из чемпионской гонки?

– Я бы так не сказал. Восемь очков реально отыграть. Все лидеры постоянно теряют очки. Пока ничего не решено.

– В РПЛ уже четыре года подряд меняются чемпионы. В чем причины такой тенденции?

– Причин я не знаю, но это хорошо. Тот же чемпионат Франции вообще можно не начинать смотреть – сразу понятно, что "ПСЖ" возьмет титул. В Германи – "Бавария", в Италии – "Ювентус". В этом плане у нас чемпионат поинтересней. Это хорошо с точки зрения не только болельщиков, но и самого развития спорта. Игроки прогрессируют при такой высокой конкуренции.

– По игровой форме какая из команд РПЛ вам больше импонирует?

– "Краснодар".

Андрей Аршавин: "Не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футболе"