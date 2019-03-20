Андрей Аршавин: "Не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футболе"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выступил против выступления натурализованных бразильцев за национальную команду. Ранее его бывший партнер по сборной Павел Погребняк​ признался, что ему смешно видеть в сборной темнокожих игроков.

– Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои, – цитируют "Известия" Аршавина. – Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Это проблема достижения высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов – принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной.

– Но ведь бывают разные ситуации, когда иностранные игроки получают российский паспорт.

– Конечно. Но для меня Мариу Фернандес и Гильерме в любом случае будут бразильцами. Могу понять, когда речь идет о Романе Нойштедтере или Константине Рауше, у которых русские корни. Они могут играть в сборной —вопросов нет. Но у Мариу и Гильерме другая ситуация. Где они будут жить после завершения карьеры? Какие будут паспорта у их детей? Они бразильцы, но играют за Россию, и мне это непонятно.