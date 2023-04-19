Нападающий «Акрона» Понсе: «Пришлось разорвать договор с Nike. Больше никакого влияния»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал о том, что ему пришлось разорвать договор с Nike.

«Мы как футболисты сборной имели договор с Nike. Когда наложили санкции, пришлось его разорвать. Больше никакого влияния», — приводит слова Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Акрон» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.