Андрес Понсе: "Ахмат" - большой клуб, в котором я могу прогрессировать"

Нападающий Андрес Понсе, перешедший из "Анжи" в "Ахмат", отметил, что не испытывает никаких проблем в связи с адаптацией. По словам футболиста, команда приняла его хорошо.

​– Меня тут отлично приняли. Видно, что команда дружная и сплоченная, – приводит слова Понсе пресс-служба клуба. – Мой друг Анхель помогает мне с адаптацией. Никаких проблем нет.

Еще недели за две до завершения сезона агент сказал, что интерес проявляет "Ахмат". Я заинтересовался этим предложением. Это большой клуб, здесь я могу прогрессировать. Однако я должен работать и своей игрой доказывать правоту выбора. Буду делать для этого все. Перед подписанием контракта я общался с Анхелем. Он сказал: "Переходи, здесь все отлично". Никаких проблем с переходом не было.

Я провел год в "Анжи". Дагестан и Чечня – соседские республики. Я тепло общался с чеченцами, с которыми играл в "Анжи". Отличные ребята. Все это поможет мне адаптироваться.