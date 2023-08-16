Андреев: «Трансферная кампания «Оренбурга» не завершена. Смотрим различные варианты»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, завершена ли трансферная кампания клуба после подписания эквадорского нападающего Джастина Куэро.

«Завершена ли трансферная кампания «Оренбурга»? Думаю, нет. Мы смотрим различные варианты. Возможно, будут еще усиления. Но конкретные позиции сказать не могу», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее «Оренбург» объявил о переходе эквадорского нападающего Джастина Куэро из «Индепендьенте» на правах аренды с возможностью выкупа.

В летнее трансферное окно уральский клуб пополнили защитники Максим Сидоров и Арсен Адамов, полузащитник Томас Муро и нападающий Эмирджан Гюрлюк.