Новичок «Сочи» Агбалака сравнил Россию с Нигерией
Защитник «Сочи» Соломон Агбалака рассказал, с каким городом Нигерии можно сравнить Сочи.
«Могу сравнить Сочи с Абуджей, это такой же большой город. Черное море — очень красивое, но я не пловец. В Нигерии тоже есть выход в Атлантический океан, но я вообще не умею плавать, ха-ха!» — цитирует Агбалаку Sport24.
«Сочи» объявил об аренде Агбалаки из нигерийского клуба «Брод Сити» 9 августа. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.
Источник: Sport24
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|
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|4
|3
|0
|1
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|
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|9
|
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|8
|
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|7
|
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|7
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|2
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|7
|
9
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|2
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|
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|
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|1
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|4
|0
|2
|2
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|
15
|Оренбург
|4
|0
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|1
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|Факел
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|0
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|4
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
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|2
|1
|0
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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