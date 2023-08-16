Новичок «Сочи» Агбалака сравнил Россию с Нигерией

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака рассказал, с каким городом Нигерии можно сравнить Сочи.

«Могу сравнить Сочи с Абуджей, это такой же большой город. Черное море — очень красивое, но я не пловец. В Нигерии тоже есть выход в Атлантический океан, но я вообще не умею плавать, ха-ха!» — цитирует Агбалаку Sport24.

«Сочи» объявил об аренде Агбалаки из нигерийского клуба «Брод Сити» 9 августа. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.