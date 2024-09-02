Андреев — об увольнении из «Оренбурга»: «Вернусь ли в футбол? Надо еще будет подумать»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из клуба.

— Случилось то, что случилось. Комитет по этике принял вот такое решение. Что поделать. Как я могу на что-то повлиять? — переспрашивает Андреев.

— Но апелляцию-то вы подали?

— Пока попросили прислать нам мотивировочную часть решения комитета. Посмотрим, изучим и в течение трех дней можем подавать апелляцию.

— Считаете решение комитета по этике слишком суровым?

— Да ничего я не считаю. Приняли и приняли...

— И вы потеряли работу.

— Ну что теперь... Значит, так нельзя было выражаться. Слушайте, по форме я был не прав. Но в футболе порой эмоции зашкаливают. Как сказал, так и сказал. Комитет решил вот так меня наказать. Это уже точно не моя вотчина.

— К «Оренбургу» есть вопросы?

— Клуб не мог поступить по-другому. Он выполнял решение комитета. Уволили. Никаких обид. Я не имею права в течение года заниматься футбольной деятельностью... Так что у «Оренбурга» просто не было других вариантов.

— Вы по-прежнему считаете, что судейство в матче с «Ростовом» было не объективным?

— Слушайте, я имел в виду не один конкретный матч. Просто накопились наблюдения, эмоции от того, что я видел... Хотя по этой игре тоже есть вопросы.

— ВАР, по-вашему, не панацея от всех бед?

— Ну... А вы сами, как думаете?

— Ошибок стало поменьше.

— Ну... Значит, все хорошо (улыбается). Мое мнение? Да я уже все сказал (улыбается).

— Если апелляцию не удовлетворят, чем собираетесь заниматься?

— Как будет, так и будет. Вернусь ли потом в футбол? Да надо еще будет подумать, нужно ли мне в него возвращаться...

— Прочему?

— Потому что (смеется). Все очень непросто.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).