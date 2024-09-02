Андреев — об увольнении из «Оренбурга»: «Вернусь ли в футбол? Надо еще будет подумать»
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из клуба.
— Случилось то, что случилось. Комитет по этике принял вот такое решение. Что поделать. Как я могу на что-то повлиять? — переспрашивает Андреев.
— Но апелляцию-то вы подали?
— Пока попросили прислать нам мотивировочную часть решения комитета. Посмотрим, изучим и в течение трех дней можем подавать апелляцию.
— Считаете решение комитета по этике слишком суровым?
— Да ничего я не считаю. Приняли и приняли...
— И вы потеряли работу.
— Ну что теперь... Значит, так нельзя было выражаться. Слушайте, по форме я был не прав. Но в футболе порой эмоции зашкаливают. Как сказал, так и сказал. Комитет решил вот так меня наказать. Это уже точно не моя вотчина.
— К «Оренбургу» есть вопросы?
— Клуб не мог поступить по-другому. Он выполнял решение комитета. Уволили. Никаких обид. Я не имею права в течение года заниматься футбольной деятельностью... Так что у «Оренбурга» просто не было других вариантов.
— Вы по-прежнему считаете, что судейство в матче с «Ростовом» было не объективным?
— Слушайте, я имел в виду не один конкретный матч. Просто накопились наблюдения, эмоции от того, что я видел... Хотя по этой игре тоже есть вопросы.
— ВАР, по-вашему, не панацея от всех бед?
— Ну... А вы сами, как думаете?
— Ошибок стало поменьше.
— Ну... Значит, все хорошо (улыбается). Мое мнение? Да я уже все сказал (улыбается).
— Если апелляцию не удовлетворят, чем собираетесь заниматься?
— Как будет, так и будет. Вернусь ли потом в футбол? Да надо еще будет подумать, нужно ли мне в него возвращаться...
— Прочему?
— Потому что (смеется). Все очень непросто.
30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1