Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Андреев — об увольнении из «Оренбурга»: «Вернусь ли в футбол? Надо еще будет подумать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Андреев.
Фото Соцсети

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из клуба.

— Случилось то, что случилось. Комитет по этике принял вот такое решение. Что поделать. Как я могу на что-то повлиять? — переспрашивает Андреев.

— Но апелляцию-то вы подали?

— Пока попросили прислать нам мотивировочную часть решения комитета. Посмотрим, изучим и в течение трех дней можем подавать апелляцию.

— Считаете решение комитета по этике слишком суровым?

— Да ничего я не считаю. Приняли и приняли...

— И вы потеряли работу.

— Ну что теперь... Значит, так нельзя было выражаться. Слушайте, по форме я был не прав. Но в футболе порой эмоции зашкаливают. Как сказал, так и сказал. Комитет решил вот так меня наказать. Это уже точно не моя вотчина.

— К «Оренбургу» есть вопросы?

— Клуб не мог поступить по-другому. Он выполнял решение комитета. Уволили. Никаких обид. Я не имею права в течение года заниматься футбольной деятельностью... Так что у «Оренбурга» просто не было других вариантов.

— Вы по-прежнему считаете, что судейство в матче с «Ростовом» было не объективным?

— Слушайте, я имел в виду не один конкретный матч. Просто накопились наблюдения, эмоции от того, что я видел... Хотя по этой игре тоже есть вопросы.

— ВАР, по-вашему, не панацея от всех бед?

— Ну... А вы сами, как думаете?

— Ошибок стало поменьше.

— Ну... Значит, все хорошо (улыбается). Мое мнение? Да я уже все сказал (улыбается).

— Если апелляцию не удовлетворят, чем собираетесь заниматься?

— Как будет, так и будет. Вернусь ли потом в футбол? Да надо еще будет подумать, нужно ли мне в него возвращаться...

— Прочему?

— Потому что (смеется). Все очень непросто.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Дмитрий Андреев. «ВАР — панацея от всех бед? А вы сами как считаете? Я-то уже все сказал...» Интервью Дмитрия Андреева

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Читайте также
«Вайперс» может не доиграть сезон, несмотря на продажу Вяхиревой
Биография Дениса Тена: жизнь и карьера погибшего призера Олимпийских игр
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости