Дмитрий Андреев уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» заявил, что команда не покинет РПЛ.

— С какими чувствами смотрели матч с «Динамо»?

— Марцел Личка — не чужой человек для «Оренбурга». Интересный футбол, он мне понравился. Зрителям, думаю, тоже. Результат... Такой, какой есть. Всегда хочется большего. Но сыграть с «Динамо», командой, которая нас превосходит в разы по всем показателям, тоже, наверное, достойно. Играли на равных. Неплохой исход для нас. Точнее для моей бывшей команды (улыбается).

— Уверены, что «Оренбург» не вылетит?

— У нас очень качественный тренерский состав, хороший подбор исполнителей. Если все матчи будем проводить в равных условиях, то мы точно не вылетим. В этом я уверен.

— Равные условия — объективное судейство?

— Просто равные условия.

— Чему вас научила эта история?

— Да как сказать... Просто выражаться надо в другой форме. А в остальном...

— А по сути?

— По сути? Знаете, мы делаем свою работу честно. И ко всем относимся с уважением. Хотим, чтобы и к нам относились с уважением. А когда к нам относятся с неуважением, иногда эмоции зашкаливают. Так получилось...Такая реакция.

— После вас жестко, но все же в более корректной форме о судействе, об ЭСК высказывались Валерий Карпин, Алексей Рыскин...

— Да я просто выразил свои эмоции. Поделился своими личными наблюдениями. Может, кого-то судейство устраивает, кого-то — нет.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).