Андреев рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника «Ростова» Прохина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как идут переговоры о трансфере защитника «Ростова» Данилы Прохина. Футболист является воспитанником «Зенита».

«Переговорный процесс по Прохину идет, он продолжается. Игрок заинтересован в том, чтобы перейти в «Оренбург». Скорее всего, во второй части сезона он будет играть за нас. Нам он интересен», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В этом сезоне 22-летний россиянин провел в составе «Ростова» 15 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Прохина в 2 миллиона евро.