Андреев: «Сейчас больше времени провожу с семьей, кайф»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о том, каково ему жить без футбола в жизни.

— Каково жить вне футбола?

— Кардинально поменялось все, максимально кайфую. Провожу больше времени с семьей, детьми. Кайф! Давно такого не было. Восстанавливаем ресурсы.

— Но согласитесь, как-то резко это произошло.

— Да, но я всегда к этому нормально отношусь. Я придерживаюсь мнения: что должно произойти, то и случится. Делаем выводы и двигаемся дальше, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Андреев, которому 44 года, на протяжении долгого времени занимал должность спортивного директора в футбольном клубе «Оренбург». В 2024 году комитет по этике РФС отстранил его от любой связанной с футболом деятельности на год из-за неподобающих высказываний в адрес судей после матча пятого тура РПЛ с «Ростовом», который завершился со счетом 2:3 не в пользу «Оренбурга».