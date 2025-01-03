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Сегодня, 11:50

Слуцкий назвал клубы, которые отказались от Дзюбы, идиотами

Камила Абдурахманова
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Тренер «Шанхая Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о клубах, которые отказались от Артема Дзюбы прошлым летом.

«Когда Дзюба был без команды, я говорил: «Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу». При всем уважении к «Акрону», не будь там сейчас Артема, команда бы была значительно ниже», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Слуцкий отметил, что три гола и три ассиста, которые Дзюба сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. И команды, которые не берут его под предлогом «ой, у него плохая репутация»... Ну, вот они его не взяли, а он же им и забил, воткнул. А их не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? Если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие во всяких шоу, то они идиоты! Я другого слова не подберу.

36-летний форвард стал игроком тольяттинского клуба в сентябре. В первой половине сезона-2024/25 Дзюба провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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