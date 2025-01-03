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Тихий: «По сей день вспоминаем с женой отпуск в Мексике»

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, какой отпуск ему запомнился больше остальных.

— Были с семьей в Таиланде, отдыхали 2 недели на острове Пхукет. Жена с дочкой купались, загорали. А я тренировался. Пляжный отдых всем нравится — солнце, море. Да и для тренировок все условия есть.

— Пробовали дайвинг, плавание с акулами, что-то необычное?

— Нет, у меня еще дочка маленькая, не приспособлена к этому. Съездили слонов ей показали, обезьянок покормили и все. Маленькие дети уже от бассейна писаются, извиняюсь за французский. Так что этого всего достаточно.

— В каких странах побывали и какие показались оптимальными для отпуска?

— Из всех стран, что посетили с женой, больше всего по сей день вспоминаем Мексику. Супруга тогда была беременна, мать мне сказала: «Запомните момент, это ваш крайний совместный отпуск без детей». Понятно, что иногда родители оставляют ребенка родным и улетают, но в голове у тебя совсем другое происходит, когда ребенок появился. Так и получилось — потрясающая страна, мне очень понравилось. Море, пальмы, еда мексиканская. Было хорошо, — рассказал Тихий «РБ Спорт».

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября прекратил действие контракта с «Пари НН» по согласию обеих сторон. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дмитрий Тихий
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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