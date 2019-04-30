Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "СЭ" рассказал, что ему нравится в Сергее Семаке, который тренирует сине-бело-голубых. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице.

– Чем хорош Семак как тренер?

– Он невероятно анализирует игру и, прежде чем поделиться мнением, обдумывает свои слова. Его размышления основаны на личном опыте, Сергей играл в центре поля, а такой футболист очень хорошо понимает все изменения в матче. Как человек, Семак передает своей команде спокойствие, в то же время он сильный лидер, это заметно по тем видео, что клуб публикует из раздевалки. С ним команда едина. Видно, что между тренером и игроками есть взаимное доверие. (Юлия Яковлева)

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