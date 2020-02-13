Андре Шюррле: «Надеюсь наверстать упущенное в оставшихся товарищеских матчах»

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле заявил, что хочет как можно лучше подготовиться к сезону через оставшиеся товарищеские игры. Ранее футболист вернулся в общую группу после травмы.

— Да, конечно, я доволен, что вернулся в общую группу, — сказал немец в интервью клубной пресс-службе. Еще не до конца восстановился, немножко чувствую. Но все равно есть положительная динамика. Я доволен. Безусловно, соревновательной практики не хватает. Перед чемпионатом нужны игры, нужны игровые минуты, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, до начала чемпионата успею наверстать упущенное в оставшихся товарищеских матчах.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.