Анатолий Мещеряков: "Гильерме принял правильное решение. Ажиотаж на это не повлиял"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матче второго тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1) поделился мнением о подписании контракта с голкипером Маринату Гильерме.

– Как удалось договориться с Гильерме?

– Нормальная работа. Не комментирую. Это перевернутая страница. Игрок принял важное для себя решение. Остаться в "Локомотиве", которому отдал не один год. Всегда приятно, когда принимают такие решения. Ажиотаж на встрече с болельщиками и в медиа повлиял? Не думаю. Все взрослые люди и умеют отделять околофутбольные страсти от подписания контракта. Игрок принял правильное решение.

– Что с трансферами?

– Кампания не закончена. (Ярослав Сусов)

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