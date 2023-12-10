«Сочи» — «Оренбург»: Игнатьев вывел хозяев вперед
Нападающий «Сочи» Иван Игнатьев открыл счет в матче 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.
Футболист отметился голом на 42-й минуте. Изначально забитый мяч был отменен из-за офсайда, но после проверки гол засчитали.
Это второй забитый мяч Игнатьева в этом сезоне РПЛ.
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|5
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|8.12
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|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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Пари Нижний Новгород
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Ростов
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