«Сочи» — «Оренбург»: Игнатьев вывел хозяев вперед

Нападающий «Сочи» Иван Игнатьев открыл счет в матче 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.

Футболист отметился голом на 42-й минуте. Изначально забитый мяч был отменен из-за офсайда, но после проверки гол засчитали.

Это второй забитый мяч Игнатьева в этом сезоне РПЛ.