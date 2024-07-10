Спортивный директор «Химок» опроверг информацию о возможном возвращении Тихого
Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном возвращении защитника «Пари НН» Дмитрия Тихого в подмосковный клуб. Ранее о трансфере сообщал журналист Иван Карпов.
«Дмитрия мы очень уважаем и помним его выступления за наш клуб. Это хороший футболист. Но я впервые слышу о таком варианте», — сказал Мамедов «СЭ».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего защитника в 600 тысяч евро.
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5
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13
|Пари НН
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|Химки
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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