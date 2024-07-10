Спортивный директор «Химок» опроверг информацию о возможном возвращении Тихого

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном возвращении защитника «Пари НН» Дмитрия Тихого в подмосковный клуб. Ранее о трансфере сообщал журналист Иван Карпов.

«Дмитрия мы очень уважаем и помним его выступления за наш клуб. Это хороший футболист. Но я впервые слышу о таком варианте», — сказал Мамедов «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего защитника в 600 тысяч евро.